WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Cali

4:15 p.m.: Patriotas vs. Millonarios

8:15 p.m.: Junior vs. Envigado

CLARO SPORTS

5 A.M. Ciclismo, Gran Premio de Frankfurt.



ESPN4

6:45 A.M. Ciclismo, Tour de Romandía, etapa 5



ESPN3

4 A.M. Masters 1000 de Madrid, primera ronda.

10:30 P.M. Premier League, West Ham vs. Arsenal

12:30 P.M. Golf, México Open, última vuelta



ESPN

8 A.M. Premier League, Everton vs. Chelsea.

11 A.M. Serie A, Udinese vs. Inter.

2 P.M. LaLiga, Barcelona vs. Mallorca



STAR+

8 A.M. Premier League, Tottenham vs. Leicester

12 P.M. NBA Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks

2:30 P.M. Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors

11:30 A.M. IndyCar, GP de Alabama.

1:30 P.M. Ligue 1, Marsella vs. O. Lyon.

6 P.M. MLB, New York Mets vs. Philadelphia Phillies.



DIRECTV SPORTS (610 - 619)

11:30 A.M. LaLiga, Rayo Vallecano vs.Real Sociedad.



ESPN2

8 A.M. Serie A, AC Milán vs. Fiorentina.



Deportes