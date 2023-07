ESPN 3

4 p.m.: Copa de Oro, Guatemala vs. Jamaica

6:30 p.m.: Estados Unidos vs. Canadá



TYC

1.30 p.m.: fútbol de Argentina, Platense vs. Sarmiento

4 p.m.: Vélez vs. Gody Cruz



STAR +

8:55 a.m.: Fórmula 1, GP de Gran Bretaña

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Instituto vs. Tigre

3 p.m.: NBA, Charlotte vs. Los Angeles Lakers

4:30 p.m.: fútbol de Brasil, Gremio vs. Botafogo

7 p.m.: NBA,. Portland vs. San Antonio



ESPN 2

4 a.m.: jornada del Torneo de Wimbledon

2 p.m.: fútbol de Brasil, Fluminense vs. Internacional



ESPN

6:25 a.m.: etapa del Tour de Francia



Deportes