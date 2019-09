Programación deportiva para el domingo 8 de septiembre

CARACOL TV

9 a. m.: CICLISMO - Vuelta a España: etapa 15

RCN

5 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Medellín vs. Nacional



WIN SPORTS

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Pasto vs. Once Caldas

3:45 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Jaguares

5:45 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: Tolima vs. Huila

7:45 p. m.: FÚTBOL - Liga colombiana: América vs. Cali



ESPN

2:45 p. m.: TENIS - US Open: final masculina



ESPN 2

12:30 p. m. TENIS - US Open: final femenina junior: María Camila Osorio Serrano (COL) vs. Alexandra Yepifanova (USA)

5:30 a. m.: CICLISMO - Vuelta a España: etapa 15



Deportes