Programación deportiva para el domingo 8 de octubre

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Pasto

6:10 p.m.: Medellín vs. Huila

8:20 p.m.: Chicó vs. Once Caldas

WIN SPORTS

3 p.m.: Copa Libertadores femenina, Olimpia vs. Universidad de Chile



DIRECTV

7 a.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Las Palmas

9:15 a.m.: Atlético de Madrid vs. Real Sociedad



ESPN

2 p.m.: fútbol de España, Granada vs. Barcelona

10:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Manchester City



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Atalanta

11 a.m.: Cagliari vs. Roma

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Newcastle

8 a.m.: Brighton vs. Liverpool

1:45 p.m.: fútbol de Francia, Rennes vs. PSG

11:55 a.m.: GP de catar de Fórmula 1

4:45 p.m.: fútbol de Argentina, Racing vs. Platense



ESPN 2

5:30 a.m.: ATP de Shangai

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Fiorentina



ESN 3

2.45 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Talleres

5 p.m.: NBA, Boston vs. Filadelfia



WIN SPORTS ONLINE

3 p.m.: Copa Libertadores femenina, Palmeiras vs. Caracas

5.30 p.m.: Santa Fe vs. Corinthians

5.30 p.m.: Barcelona vs. Nacional



ESPN EXTRA

8 a.m.: París Tours



Deportes