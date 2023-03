WIN SPORTS *

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Cali

4.40 p.m.: Pasto vs. Nacional

7.50 p.m.: Pereira vs. Tolima

CANAL CARACOL

9:20 A.M.: Etapa de París-Niza

ESPN 2

8 a.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Español

10:15 a.m.: Barcelona vs. Valencia

7:30 p.m.: NBA, Boston vs. Nueva York



DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Betis vs. Real Madrid



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Spezia vs. Hellas

11.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Manchester United

2:45 p.m.: Roma vs. Juventus



STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Salernitana

9:50 a.m.: carrera, Gran premio de Bahrain de Fórmula 1

12 m.: Inter vs. Lecce



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs. Instituto



ESPN 3

9 a.m.: etapa de París-Niza

1 p.m.: NBA, Dallas vs. Phoenix

3:30 p.m.: Los Ángeles Lakers vs. Golden State