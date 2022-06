WIN SPORTS +

3 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Medellín

7:35 p.m.: Tolima vs. La Equidad

5:05 p.m.: final del fútbol femenino, América vs. Cali

DIRECTV

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia

11 a.m.: eliminatorias al Mundial, Gales vs. Ucrania



STAR +

7 a.m.: Torneo Maurice Revello, Venezuela vs. Ghana

10:30 a.m.: México vs. Indonesia

1:45 p.m.: Uefa Nations League, Suecia vs. Noruega

1:45 p.m.: Serbia vs. Eslovenia

1:45 p.m.: República Checa vs. España

2 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Fortaleza



TYC

11 a.m.: fútbol de Argentina, Unión de Santa Fe vs. Tigre

3 p.m.: Estudiantes vs. Gimnasia



ESPN

1:45 p.m.. Uefa Nations League, Portugal vs. Suiza

5.30 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Arsenal

7:30 p.m.: Defensa y Justicia vs. River Plate



ESPN 3

6.30 a.m.: etapa del Criterium Dauphiné



ESPN EXTRA

6 p.m.: Grandes Ligas, Cachorros vs. Cardenales



ESPN 2

7 a.m.: final de Roland Garros

11 a.m.: eliminatoria al Mundial, Gales vs. Ucrania

2 p.m.: fútbol de Brasil, Palmeiras vs. Mineiro

7 p.m.: NBA, Golden State vs. Celtics



SEÑAL COLOMBIA

DIRECTV

CANAL RCN

