WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Once Caldas

WIN SPORTS +

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. Junior

6:10 p.m.: Medellín vs. Nacional

8:15 p.m.: América vs. Cali



DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Rayo vallecano

9:15 a.m.: Athletic vs. Español

11:30 a.m.: Villarreal vs. Elche



ESPN 3

8 a.m.: fútbol de Italia, Spezia vs. Boloña



EPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Cremonese vs. Sassuolo

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Leicester

10:30 a.m.: Manchester United vs. Arsenal

4 p.m.: fútbol de Argentina, Colón vs. Boca Juniors

6:30 p.m.: River Plate vs. Barracas



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Patronato vs. Unión Santa Fe



STAR +

7:30 a.m.: GP de Países bajos de Fórmula 1

9 a.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Ceará

10 a.m.: jornada del US Open

2 p.m.: fútbol de Brasil, Corinthinas vs. Internacional

2 p.m.: Fortaleza vs. Botafogo

6 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Padres



ESPN 4

6 a.m.: etapa de la Vuelta a España



Deportes