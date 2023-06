WIN SPORTS +

6:05 p.m.: fútbol colombiano, Aguilas Doradas vs. Nacional

8.15 p.m.: Alianza Petrolera vs. Pasto

WIN SPORTS

4 p.m.: primera B, Fortaleza vs. Llaneros



ESPN

11:30 a.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Atlético de Madrid

2 p.m.: Celta vs. Barcelona



DIRECTV

11:30 a.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Rayo vallecano

11:30 a.m.: Real Madrid vs. Athletic

12.30 p.m.: Mundial Sub-20, Corea del Sur vs. Nigeria

4 p.m.: Estados Unidos vs. Uruguay



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Sampdoria

2 p.m.: Udinese vs. Juventus



STAR +

7:55 a.m.: Carrera, GP de España de Fórmula 1

2 p.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Spezia

2 p.m.: Milan vs. Hellas

2 p.m.: Atalanta vs. Monza

2 p.m.: fútbol de Brasil, Fluminense vs. Bragantino



TYC

9 a.m.: fútbol de Argentina,. Unión de Santa Fe vs. Gimnasia

12 m.: San Lorenzo vs. Colón



ESPN 3

4:30 p.m.: fútbol de Brasil, Palmeiras vs. Coritiba

6 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Yankees



ESPN 4

8:15 a.m.: etapa del Criterium Dauphine



