CARACOL y RCN

9:30 a.m.: Mundial Sub-17 Femenino, Colombia vs. España

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Medellín

4 p.m.: Santa Fe vs. Once Caldas

4 p.m.: Alianza Petrolera vs. Millonarios

4 p.m. Nacional vs. La Equidad

4 p.m.: Unión Magdalena vs. América

4 p.m.: Bucaramanga vs. Pereira

4 p.m.: Cortuluá vs. Águilas Doradas

6:15 p.m.: sorteo de los cuadrangulares



ESPN 2

7 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Valladolid

11:30 p.m.: Athletic vs. Villarreal



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Atalanta

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Nottingham

10:15 a.m.: Manchester United vs. West Ham

1:45 p.m.: Torino vs. Milan



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Spezia vs. Fiorentina

8 a.m.: Cremonese vs. Udinese

11 a.m.: Lazio vs. Salernitana



DIRECTV TV

5 a.m.: Mundial Sub-17 Femenino, Nigeria vs. Alemania

9:30 a.m.: Colombia vs. España



ESPN EXTRA

10 a.m.: ATP de Viena



ESPN 3

11 a.m.: ATP de Basilea



Deportes