ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Mets vs. Phillies



ESPN EXTRA

1:45 p.m.: jornada del Roland Garros



ESPN

8 a.m.: Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

10 a.m.: 500 Millas de Indianápolis



DIRECTV

7 a.m.: etapa del Giro de Italia

11.30 a.m.: fútbol de España, Burgos vs. Girona

1 p.m.: Valladolid vs. Huesca



STAR +

2 p.m.: fútbol de Brasil, Santos vs. Palmeiras

4 p.m.: Corinthians vs. América

4 p.m.: Fluminense vs. Flamengo

8:30 p.m., MLS, Seattle vs. Charlotte



Claro Sports

8 p. m. Liga MX, final: Pachuca vs. Atlas.



