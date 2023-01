WIN SPORTS +

2.10 p.m.: fútbol colombiano, Nacional vs. Águilas Doradas

5.30 p.m.: Pereira vs. Millonarios

7:30 p.m.: Junior vs. Medellín

ESPN EXTRA

8 a.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Valencia



ESPN

10:15 p.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Atlético de Madrid

2:45 p.m.: fútbol de Italia.: Nápoles vs. Roma

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Tucumán



DIRECTV

12:30 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Athletic

3 p.m.: Real Madrid vs. Real Sociedad



ESPN 2

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Sassuolo

6:25 p.m.: NFL, Kansas vs. Cincinnati



STAR +

8:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Liverpool

9 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Monza

2:45 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Stade Reims



ESPN 3

12 m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Fiorentina

4 p.m.: etapa de la Vuelta a San Juan



Deportes