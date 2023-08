WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Nacional

6:10 p.m.: América vs. Santa Fe

8:20 p.m.: Huila vs. Jaguares

DIRECTV

10:30 a.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Barcelona

2:30 p.m.: Athletic vs. Betis



ESPN EXTRA

12:30 p.m.: fútbol de España, Valencia vs. Osasuna



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Bologna

1:45 p.m.: Nápoles vs. Sassuolo



STAR +

7:55 a.m.: GP de Países Bajos de Fórmula 1

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Burnley vs. Aston Villa

10:30 a.m.: Newcastle vs. Liverpool

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Lecce

1:45 p.m.: Lazio Génova

2 p.m.: fútbol de Brasil, Mineiro vs. Santos

2 p.m.: América vs. Sao Paulo

3 p.m.: Grandes Ligas, Seattle vs. Kansas



ESPN

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Sheffield vs. Manchester City

ESPN 3

9 a.m.: fútbol de Brasil, Bragantino vs. Cuiabá

6 p.m.: Grandes Ligas, San Francisco vs. Atlanta



ESPN 4

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a España



