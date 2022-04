WIN SPORTS

11 a.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Pereira

8:15 p.m.: Alianza Petrolera vs. Tolima

WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Cali vs. Águilas Doradas

4:05 p.m.: Jaguares vs. América

6:10 p.m.: Millonarios vs. Santa Fe



DIRECTV

4 p.m.: Suramericano femenino Sub-20, Uruguay vs. Colombia

6:20 p.m.: Venezuela vs. Brasil



ESPN

5.20 a.m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Fiorentina

7:50 a.m.: fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Southampton

10:20 a.m.: Liverpool vs. Everton

1:30 p.m. fútbol de Italia, Lazio vs. Milan

4.50 p.m.: fútbol de Argentina River Plate vs.- Tucumán



ESPN 4

6.30 a.m.: Lieja Bastoña Lieja



ESPN 3

9 a.m.: jornada del ATP de Barcelona

12 m.: NBA, Chicago vs. Milwaukee



ESPN 2

6 p.m.: NBA, Atlanta vs. Miami



STAR +

7:50 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Nápoles

7:50 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. West Ham

7:30 a.m.: GP de Italia de Fórmula 1



