WIN SPORTS +

3:45 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Huila

6 p.m.: Cali vs. Santa Fe

8:10 p.m.: Medellín

ESPN

5 a.m.: amistoso, Tottenham vs. Leicester

7: 55 a.m.: GP de Hungría de Fórmula 1

7 p.m.: fútbol de Argentina, Rosario vs. River Plate

9 p.m.: amistoso, Real Madrid vs. Milan



TYC

2.30 p.m.: fútbol de Argentina, Tucumán vs. Independiente

4:45 p.m.: Estudiantes vs. Sarmiento



STAR +

2 p.m.: fútbol de Brasil, Cruzeiro vs. Goias



EXPN EXTRA

2 p.m.: fútbol de Brasil, Santos vs. Botafogo



ESPN 3

9 a.m.: última etapa del Tour de Francia

6 p.m.: Grandes Ligas, Medias Rojas vs. Mets



ESPN 2

1 p.m.: carrera de la IndyCar



Deportes