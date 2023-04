WIN SPORTS

2 p.m.: Primera B, Fortaleza vs. Patriotas

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Nacional

6:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Millonarios

8:20 p.m.: Boyacá Chicó vs. Tolima



DIRECTV

9.15 a.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Atlético de Madrid

2 p.m.: Sevilla vs. Villarreal



STAR +

5.30 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Inter

8 a.m.: Udinese vs. Cremonese

6 a.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Tottenham

9 a.m.: fútbol de Brasil, Internacional vs. Flamengo

6 p.m.: NBA, Atlanta vs. Boston



ESPN 4

6 a.m.: ciclismo, Lieja Bastonia Lieja



ESPN 3

9 a.m.: ATP 500 de Barcelona



ESPN EXTRA

12 m.: NBA, Nueva York vs. Cleveland

2.30 p.m.: Golden State vs. Sacramento



