WIN SPORTS +

6 p.m.: Chicó vs. América

WIN SPORTS

3 p.m.: Primera B, Cortuluá vs. Cúcuta



ESPN 3

7 a.m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Español

9:15 a.m.: Atlético de Madrid vs. Osasuna

11.30 a.m.: Valencia vs. Real Madrid



ESPN EXTRA

11 a.m.: Nápoles vs. Inter

145 p.m.: Udinese vs. Lazio



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Leeds

10 a.m.: Manchester City vs. Chelsea



STAR +

1.45 p.m.: fútbol de Francia, Auxerre vs. PSG

2 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Corinthians

6.30 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Platense



CANAL CARACOL

1 p.m.: Mundial Sub-20, Israel vs. Colombia



CANAL RCN

1 p.m.: Mundial Sub-20, Israel vs. Colombia



DIRECTV

7 a.m.: etapa del Giro de Italia

4 p.m.: Mundial Sub-20, Italia vs. Brasil

4 p.m.: Senegal vs. Japón



Deportes