WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Chicó

4:10 p.m.: Envigado vs. América

6.20 p.m.: Medellín vs. Alianza Petrolera



ESPN

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Everton

10 a.m.: West Ham vs. Chelsea

12:30 p.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Cádiz

5 p.m.: fútbol de Argentina, Argentinos Juniors vs. River Plate



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Salernitana

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Juventus

6 p.m.: Grandes ligas, nacionales vs. Filis



STAR +

9 a.m.: fútbol de Brasil, Vasco vs. Gremio

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Atalanta

2 p.m.: fútbol de Brasil, Santos vs. Gremio

2 p.m.: Coritiba vs. Flamengo



ESPN 3

12:30 p.m.: ATP de Cincinnati



Deportes