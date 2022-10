WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Pasto

WIN SPORTS +

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. Cali

6:10 p.m.: América vs Nacional

8:15 p.m.: Santa Fe vs. Envigado



ESPN

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Manchester United

11 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Fiorentina

1:45 p.m.: Juventus vs. Bolonia

4 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Vélez

6:30 p.m.: Argentinos Juniors vs. River Plate



ESPN 2

10:13 a.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Aston Villa



STAR +

6:30 a.m.: Fórmula 1, Gran Premio de Singapur

10:05 p.m.: fútbol de Francia, Mónaco vs. Nantes



ESPN 3

6 p.m.: Grandes ligas, Bravos vs. Mets



ESPN EXTRA

7 p.m.: NFL, Buccanners vs. Chiefs



Deportes