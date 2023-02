WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Once Caldas

4:10 p.m.: La Equidad vs. Santa Fe

6 p.m.: Unión Magdalena vs. Chicó

7.30 p.m.: Bucaramanga vs. Nacional

DIRECTV

7:30 a.m.: Vuelta a Andalucía

10.15 a.m.: fútbol de España, Rayo vallecano vs. Sevilla

11 a.m.: Vuelta al Algarve

12:30 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Athletic



ESPN 3

7 a.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Lille

3 p.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Cádiz

5:15 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Platense



ESPN 2

6.30 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Lecce

12m.: Spezia vs. Juventus

7:30 p.m.: Juego de Estrellas de la NBA



STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Empoli

9 a.m.: fútbol de Grecia, Lamia vs. Olympiacos



ESPN

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs.- Leicester

11:30 a.m.: Tottenham vs. West Ham,



Deportes