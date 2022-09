ESPN 3

7 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Getafe

11:30 a.m.: Betis vs. Girona

DIRECTV

Canal 610 o 619

8:15 a.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Sevilla

11.30 a.m.: Real Sociedad vs. Español



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Inter

8 a.m.: Monza vs. Juventus

2 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Real Madrid



ESPN 2

11 a.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Atalanta

4.30 p.m.: fútbol de Brasil, Palmeiras vs. Santos



STAR +

6 a.m.: fútbol de Inglaterra, Brentford vs. Arsenal

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Nápoles

2 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Fluminense



TYC

11 a.m.: fútbol de Argentina, Tigre vs. Vélez

4 p.m.: Banfield vs. Lanús



ESPN 3

1: 30 p.m.: fútbol de Argentina, San Lorenzo vs. River Plate