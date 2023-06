WIN SPORTS +

6 p.m. Primera B, Patriotas vs. Llaneros

STAR +

11:10 a.m.: fútbol de Argentina, Patronato vs. Defensores

1:10 p.m.: Gimnasia vs. San Matín



ESPN

8 a.m.: Uefa Nations League, Holanda vs. Italia

1:45 p.m.: Croacia vs. España



ESPN 2

12.55 p.m.: Gran Premio de Canadá de Fórmula 1



DIRECTV

7:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Suiza



ESPN 3

1 p.m. US Open Championship de Golf

6 p.m.: Grande Ligas, Medias Rojas vs. Yankees



