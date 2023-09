WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Alianza Petrolera

6:10 p.m.: Junior vs. Nacional

8:20 p.m.: Pasto vs. Tolima

WIN SPORTS

7 p.m.: fútbol colombiano, Huila vs. Águilas Doradas



DIRECTV

2 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Real Sociedad



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Udinese

5:30 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Arsenal



ESPN EXTRA

11 a.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Atalanta



STAR +

9:55 a.m.: etapa de la Vuelta a España

10:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Arsenal



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Arizona vs. Cachorros de Chicago

ESPN 2

6:55 a.m.: Gran Premio de Singapur de Fórmula 1



