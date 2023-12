Programación deportiva para el domingo 17 de diciembre

ESPN 3

10:15 a.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Betis



ESPN

11:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Manchester United

3 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Betis



STAR +

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Brighton

9 a.m.: fútbol, de Italia, Udinese vs. Sassuolo

2:45 p.m.: Lazio vs. Inter

2:45 p.m.: fútbol de Francia, Lile vs. PSG



ESPN 2

6.30 a.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Monza

9 a.m.: Fiorentina vs. Hellas

8 p.m.: NFL, Jacksonville vs. Baltimore



Deportes