WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Tolima

4:05 p.m.: Unión Magdalena vs. Pereira



WIN SPORTS +

6.10 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Patriotas

8:15 p.m.: Jaguares vs. Santa Fe



DIRECTV

7 a.m.: fútbol de España, Celta vs. Real Sociedad

9:15 a.m.: Real Madrid vs. Barcelona

11:30 a.m.: Español vs. Valladolid

3 p.m.: Copa Libertadores femenina, Olimpia vs. Cali



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Salernitana

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Arsenal

10:30 a.m.: Liverpool vs. Manchester City

1:45 p.m.: Fútbol de Francia, PSG vs. Marsella



ESPN 2

8 a.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Udinese



STAR +

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. West Ham

8 a.m.: Manchester United vs. Newcastle

8 a.m.: Aston Villa vs. Chelsea

8 a.m.: fútbol de Italia, Spezia va. Cremonese

11 a.m.: Hellas vs. Milan

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Freisburg



ESPN 3

11 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Bolonia

1 p.m.: Grandes Ligas, Cleveland, NY Yankees



ESPN 4

6 p.m.: Grandes Ligas, Marineros vs. Astros



Deportes