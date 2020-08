Programación deportiva para el domingo 16 de agosto

CANAL UNO

2 p.m.: fútbol de México, Toluca vs. Tigres

FOX SPORTS

2 p.m.: Liga de Europa, Sevilla vs. Manchester United



ESPN

7:30 a.m.: Gran Premio de España de Fórmula 1



ESPN 2

7:30 a.m.: Criterium Dauphiné

2 p.m.: Liga de Europa, Sevilla vs. Manchester United



ESPN 3

12 m: Grandes Ligas, Cleveland vs. Detroit

6 p.m.: Medias Rojas vs. Yankees



DIRECTV

Canal 613

3 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Angelinos



Deportes