WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Medellín

4.10 p.m.: Tolima vs. Junior

6.20 p.m.: Nacional vs. América

8:30 p.m.: Aguilas Doradas vs. Chicó

DIRECTV

11:30 a.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Almería



ESPN

5.30 a.m.: fútbol de Italia, Lecce vs. Sampdoria

9:15 a.m.: fútbol de España, Getafe vs. Barcelona

2 p.m.: Valencia vs. Sevilla

2 p.m.: fútbol de Brasil, Corinthians vs. Cruzeiro

5 p.m.: fútbol de Argentina, Newell’s vs. River Plate

ESPN 2

11 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Juventus

8 p.m.: NBA, Houston vs. Texas



ESPN 3

8 a.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Arsenal



STAR +

9:15 a.m.: Amstel Gold Race

10.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham vs. Manchester United

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs. Rácing

4 p.m.: NBA, Memphis Lakers de Los Ángeles

9 p.m.: Phoenix vs. Clippers de Los Ángeles