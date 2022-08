WIN SPORTS

4 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Pereira

WIN SPORTS +

6:05 p.m.: fútbol colombiano, Aguilas Doradas vs. Millonarios

8:10 p.m.: Cali vs. Pasto



ESPN

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham vs. West Ham

10:30 a.m.: Chelsea vs. Tottenham

1: 45 p.m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Roma

6:30 p.m.: fútbol de Argentina, Racing vs. Boca Juniors



DIRECTV

Canal 610 o 619

12 m.: Mundial femenino Sub-20, Japón vs. Ghana

3 p.m.: Corea del sur vs. Nigeria

6 p.m.: EE. UU. Vs. Holanda

9 p.m.: Francia vs. Canadá

12:30 p.m.: fútbol de España, Valencia vs. Girona

3 p.m.: Almería vs. Real Madrid



STAR +

10:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

11.30 a.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Cremonese

1:45 p.m.: Spezia vs. Empoli

6 p.m.: Grandes ligas, Medias Rojas vs Boston



ESPN 3

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Polonia

2 p.m.: jornada del ATP de Montreal



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Gimnasia

4 p.m.: Argentinos Juniors vs. Unión Santa Fe



SEÑAL COLOMBIA

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia Femenina



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia Femenina



ESPN EXTRA

12 m.: jornada del Golf – Fedex St. Jude Championship





Deportes