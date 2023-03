WIN SPORTS

4 p.m.: fútbol colombiano, Aguilas vs. Pereira

8:30 p.m.: Petrolera vs. Unión Magdalena

WIN SPORTS +

6:10 p.m.: Junior vs. Envigado



DIRECTV

7:30 a.m.: etapa de Tirreno-Adriático

10:15 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Almería

12:30 p.m.: Villarreal vs. Betis

3 p.m.: Athletic vs. Barcelona



STAR +

6.30 a.m.: fútbol de Italia, Lecce vs. Torino

9 a.m.: Hellas vs. Monza

9 a.m.: Cremonese vs. Fiorentina

2:45 p.m.: Juventus vs. Sampdoria



ESPN

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Arsenal

12 m.: fútbol de Italia, Roma vs. Sassuolo

4:15 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Godoy cruz

7:30 p.m.: Banfield vs. Boca Juniors



ESPN 3

7 a.m.: etapa de París-Niza

10 p.m.: ATP 1.000, Indian Wells



ESPN 2

8 p.m.: NBA, Lakers de los Ángeles vs. Nueva York



