WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, Chicó vs. Pereira

WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Millonarios

8:10 p.m.: nacional vs. Cali



ESPN 3

8 a.m. fútbol de España, Getafe vs. Rayo vallecano

10:15 a.m.: Celta vs. Atlético de Madrid



DIRECTV

12.30 p.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Osasuna

3 p.m.: Villarreal vs. Barcelona



ESPN 2

12 m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Fiorentina

2:45 p.m.: Nápoles vs. Cremonese

5 p.m.: Super Bowl



ESPN

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Manchester United

11:30 a.m.: Manchester City vs. Aston Villa

5:15 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Argentinos Juniors



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Rosario central vs. Arsenal de Sarandpi



CARACOL PLAY

4 p.m.: Suramericano Sub-20, Ecuador vs. Paraguay

6.30 p.m.: Brasil vs. Uruguay



CANAL CARACOL

4 p.m.: Colombia vs. Venezuela





ESPN EXTRA

2 p.m.: NBA, Boston vs. Memphis

5 p.m.: Super Bowl



Deportes