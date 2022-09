WIN SPORTS

6:10 p.m.: La Equidad vs. Envigado

WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Millonarios

4 p.m.: Jaguares vs. Nacional

8.10 p.m.: Cali vs. Bucaramanga



ESPN 2

7 a.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Mallorca

9:15 a.m.: Elche vs. Athletic

3 p.m.: final masculina del US Open

7 p.m.: NFL, Cowboys vs. Buccaneers



ESPN

5:30 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Cremonese

7:55 a.m.: GP de Italia de Fórmula 1

3 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. River Plate



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Bolonia vs. Fiorentina

8 a.m.: Sassuolo vs. Udinese

8 a.m.: Lecce vs. Monza

11 a.m.: Lazio vs. Hellas Verona

1:45 p.m.: Juventus vs. Salernitana

2 p.m.: fútbol de Brasil, Sao Paulo vs. Corinthians

5 p.m.: Goiás vs. Flamengo



ESPN EXTRA

10:25 a.m.: etapa de la Vuelta a España



TYC

11 a.m.: fútbol de Argentina, Newell’s vs. Gimnasia



ESPN 3

1:50 p.m.: final mundial de voleibol masculina

7 p.m.: Grandes Ligas, Cachorros vs. Gigantes



Deportes