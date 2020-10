Programación deportiva para el domingo 25 de octubre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

11:30 a.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Petrolera.

1 p.m.: Patriotas vs. Nacional.

3 p.m.: Santa Fe vs. Chiccó.

5:05 p.m.: América vs. Pasto.

7:10 p.m.: Medellín vs. Pasto.

3:30 p.m.: baloncesto colombiano, Piratas vs. Titanes.

5:30 p.m.: Team Cali vs. Búcaros.

ESPN 2

9 a.m.: Fútbol inglés, Southampon vs. Everton



FOX SPORTS

7 a.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Alavés

1 p.m.: fútbol de Francia. Niza vs. Lille



DIRECTV

Canal 610-619

9 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Villarreal

11:30 a.m.: Getafe vs. Granada

2 p.m.: Real sociedad vs Huesca



FOX SPORTS 2

8 a.m.: fútbol de Italia, Parma vs. Speiza

11 a.m.: Fiorentina vs. Udinese

1: 45 p.m.: Juventus vs. Hellas



ESPN

7:30 a.m.: GP de Portugal de Fórmula 1

10:30 a.m.: fútbol inglés, Wolves vs. Newcastle

1:15 p.m.: Arsenal vs. Leicester



ESPN 3

5:30 a.m.: etapa del Giro de Italia]

7 p.m.: NFL, Las Vegas vs. Tampa Bay



Deportes