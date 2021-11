Programación deportiva para el sábado 6 de noviembre

STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, Spezia vs. Torino

9:20 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Freiburg

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Burnley

12:30 p.m.: Brighton vs. Newcastle

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Atalanta

3 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Rayo Vallecano

3 p.m.: fútbol de Francia. Lens vs. Troyes

3 p.m.: fútbol de Brasil, Corinthinas vs. Fortaleza

3 p.m.: GP de México de Fórmula 1, clasificación

5 p.m.: fútbol de Brasil, Internacional vs. Gremio

7 p.m.: Fluminense vs. Recife

7 p.m.: Corinthians vs. Fortaleza

7:30 p.m.: Flamengo vs. Atlético

ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Mancheser Unitd vs. Manchester City

12 m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Fiorentina

3 p.m.: fútbol de Francia, Girondins vs. PSG



ESPN 3

12:30 p.m.: fútbol de España, Alavés vs. Levante



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

10:10 a.m.: Baloncesto, Cafeteros vs. Búcaros

1:45 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Once Caldas

3:45 p.m.: Alianza Petrolera vs. Huila

4 p.m.: Baloncesto, Sabios vs. Piratas

6 p.m.: La Equidad vs. América

8 p.m.: Baloncesto, Cóndores vs. Titanes

8:05 p.m.: Nacional vs. Bucaramanga



Deportes