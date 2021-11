Programación deportiva para el lunes 22 de noviembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

6 p.m.: Primera B, Chicó vs. Real Cartagena

8 p.m.: Leones vs. Cortuluá

DIRECTV

Canal 610 o 619

3 p.m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Mallorca

7 p.m.: NBA, Nets vs. Cavaliers



ESPN 2

12.30 p.m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Empoli

2:45 p.m.: Torino vs. Udinedse

8 p.m.: NFL, Gigantes vs. Bucaneros



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs. Almirante Brown

5:05 p.m.: San Martín vs. Ferrocarril Oeste

7:10 p.m.: Tigre vs. Barracas



Deportes