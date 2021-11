Programación deportiva para el domingo 21 de noviembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

3 p.m.: fútbol colombiano, Nacional vs. Millonarios

3 p.m.: Pereira vs. América

8:30 p.m.: sorteo de los cuadrangulares

3 p.m.: Pasto vs. Medellín, Patriotas vs. Jaguares, Envigado vs. Huila, Tolima vs. Quindío, Cali vs. Caldas, La Equidad vs. Bucaramanga y Alianza Petrolera vs. Junior

ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Cagliari

8:30 a.m.: Gran Premio de Catar de Fórmula 1

11:50 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Nápoles

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Platense vs. River Plate



STAR +

8:50 a.m.: Manchester Ciy vs. Everton

8:50 a.m.: Salernitana vs. Sampdoria

8:50 a.m.: Bolonia vs. Venecia

9:20 a.m.: fútbol de Alemania, Freiburgo vs. Eintracht Frankfurt

1 p.m.: fútbol de Brasil, Corinthians vs. Santos

1 p.m.: Fluminense vs. América

3 p.m.: fútbol de Perú, Alianza Lima vs. Sporting Cristal



ESPN 2

10 a.m. fútbol de España, Granada vs. Real Madrid

3 p.m.: Masters de Tenis

8 p.m.: NFL, Chargers vs. Steelers



ESPN 3

11:30 a.m.: Liga premier, Tottenham vs. Leeds



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Arsenal de Sarandi vs. Newell’s

5:15 p.m.: Rácing vs, Colón



