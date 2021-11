Programación deportiva para el sábado 20 de noviembre

DIRECTV

Canal 610 o 619

10:15 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Alavés

3 p.m.: Copa Suramericana, final.

3 p.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Español

ESPN

7:30 a.m.: Liga Premier, Leicester vs. Chelsea

11 a.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Nantes

3 p.m.: Copa Suramericana, final.

5:15 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Sarmiento



ESPN 3

8 a.m.: jornada del Torneo de Maestros

10 a.m.: Liga Premier, Aston Villa vs. Brighton

12:30 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Osasuna

8 p.m.: NBA, Portland vs. Filadelfia



STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Spezia

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayer Leverkusen vs. Bochum

10 a.m.: Liga Premier, Newcastle vs. Brentford

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Milan

5 p.m.: fútbol de Brasil, Atlético Mineiro vs. Juventude

5 p.m.: Chapecoense vs. Gremio



ESPN 2

10 a.m.: Liga Premier, Watford vs. Manchester United

12:30 p.m.: Liverpool vs. Arsenal



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Rosario Central vs. Atlético Tucumán

7:30 p.m.: Central Córdoba vs. Independiente



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

1:30 p.m.: Baloncesto, Motilones vs. Tigrillos

6:10 p.m.: Caribbean Storm vs. Team Cali



