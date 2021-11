Programación deportiva para el lunes 15 de noviembre

DIRECTV

Canal 610 0 619

3:30 p.m.: Copa Libertadores femenina, Ferroviaria vs. Santa Fe

8 p.m.: NBA: Heat vs. Thunder

ESPN

2:45 p.m.: eliminatoria al Mundial, Irlanda del Norte vs. Italia



ESPN 3

2:45 p.m.: Eliminatoria al Mundial, Escocia vs Dinamarca



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Tolima

8:05 p.m.: Once Caldas vs. Santa Fe



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, San Martín vs. Independiente

5:10 p.m.: Belgrado vs. Quilmes



STAR +

8 a.m.: eliminatoria al Mundial. Kenia vs. Ruanda

8 a.m.: Namibia vs. Togo

11 a.m.: Nigeria vs. Yibuti



ESPN 2

8 a.m.: Nitro ATP



