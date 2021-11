Programación deportiva para el jueves 11 de noviembre

ESPN

2:45 p.m.: eliminatoria al mundial, Irlanda vs. Portugal

DIRECTV

Canal 610 o 619

11 a.m.: eliminatoria al Mundial, Georgia vs. Suecia

2:45 p.m.: Rumania vs. Islandia

2:45 p.m.: Grecia vs. España

2:45 p.m.: Malta vs. Croacia



ESPN 3

8 a.m.: eliminatoria al Mundial, Etiopía vs. Ghana

2:45 p.m.: Alemania vs. Liechtenstein



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

10 a.m.: Liga de Baloncesto, Piratas vs.Team Cali

4 p.m.: Motilones vs. Titanes

7:10 p.m.: Tigrillos vs. Caribbean Storm



CANAL CARACOL

4 p.m.: eliminatoria al Mundial, Ecuador vs. Venezuela (Caracol Play)

6 p.m.: Paraguay vs. Chile (Caracol Play)

7:30 p.m.: Brasil vs. Colombia

9 p.m.: Perú vs. Bolivia (Caracol Play)



STAR +

8 a.m.: eliminatoria al Mundial, Tanzania vs. Congo

8 a.m.: Uganda vs. Kenia

11 a.m.: Ruanda vs. Malí

11 a.m.: República del Cabio vs. Namibia

11 a.m.: Benin vs. Madagascar

2 p.m.: Sudáfrica vs. Zimbabue

2 p.m.: Togo vs. Senegal

6 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Bahía



Deportes