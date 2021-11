Programación deportiva para el miércoles 10 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS+

10 a.m.: Liga de Baloncesto, Cimarrones vs. Sabios

2:10 p.m.: Cafeteros vs. Cóndores

3:30 p.m.: Copa Libertadores femenina, Universidad de Chile vs. Cali

4:40 p.m.: Liga de Baloncesto, Búcaros vs. Corsarios

DIRECTV

Canal 610 o 619

STAR +

4.30 p.m.: fútbol de Brasil, Paranaense vs. Ceará

5 p.m.: Mineiro vs. Corinthians

5 p.m.: Santos vs. Bragantino

6:30 p.m.: Palmeiras vs. Atlético

7:30 p.m.: Fortaleza vs. Sao Paulo



