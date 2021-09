Programación deportiva para el miércoles 8 de septiembre

DIRECTV

Canal 610 o 619

1:45 p.m.: eliminatorias al mundial, Islandia vs. Alemania

1:45 p.m.: Irlanda del Norte vs. Suiza

1:45 p.m.: Polonia vs. Inglaterra

1:45 p.m.: Bielorrusia vs. Bélgica

ESPN 3

1:45 p.m.: eliminatorias al mundial, Kosovo vs. España



TYC

5:10 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia Jujuy vs. Instituto

7:10 p.m.: Defensa y Justicia vs. Tigre



MARCA CLARO

7 a.m.: etapa del Tour of Britain



ESPN 2

11 a.m.: jornada del US Open

6 p.m.: jornada del US Open



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

6 p.m.: Copa Colombia, América vs. Cali

8:10 p.m.: Santa Fe vs. Nacional



