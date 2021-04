Programación deportiva para el miércoles 7 de abril

ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Bayern Múnich vs. PSG

7.30 p.m.: Copa Libertadores, Libertad vs. Nacional

ESPN 2

11:45 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Sassuolo

2 p.m.: Liga de Campeones, Porto vs. Chelsea



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Mineros vs. Aragua.

5:15 p.m.: Nacional Potosí vs. Guabirá

5:15 p.m.: Sport Huancayo vs. UTC Cajamarca

7:30 p.m.: Club Atlético vs. Jorge Wilsterman

7:30 p.m.: Recopa, Defensa y Justicia vs. Palmeiras



ESPN 3

11:45 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Nápoles



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

10 a.m.: Copa Colsanitas

11 a.m.: fútbol de Turquía, Besiktas vs. Alanyaspor



CANAL RCN

10 a.m.: etapa de la Vuelta de la Juventud



SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m.: etapa del País Vasco



Deportes