Programación deportiva para el miércoles 6 de enero

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

8 a.m.: fútbol de Turquía, Trabzonspor vs. Goztepe

11 a.m.: Besiktas vs. Rizespor

DIRECTV

Canal 610 o 619

12 m.: fútbol de España, Correlá vs. Atlético de Madrid

3 p.m.: fútbol de Francia, Marsella vs. Montpellier

3 p.m.: Stade de Reims vs. Dijon

3 p.m.: fútbol de España, Athletic vs. Barcelona



ESPN

5.15 p.m.: Copa Libertadores, Boca Juniors vs. Santos



ESPN 3

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Manchester City



FOX SPORTS 2

9 a.m.: fútbol de Italia, Crotone vs. Roma



ESPN 2

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Benevento

9 a.m.: Sampdoria vs. Inter

12 m: Nápoles vs. Spezia

2:45 p.m.: Milan vs. Juventus



ESPN 3

9 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Parma



FOX SPORTS

9 a.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Fiorentina

3 p.m.: fútbol de Francia, Saint Etienne vs. PSG



NBA

Canal 675

7 p.m.: Houston vs. Indiana

9:30 p.m.: Oklahoma vs. Nueva Orleans



Canal 676

10 p.m.: Chicago vs. Sacramento



