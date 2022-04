ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Chelsea vs. Real Madrid

5 p.m.: Copa Libertadores, América vs. Independiente

7 p.m.: Alianza Lima vs. River Plate

FOX SPORTS

5 p.m.: Copa Libertadores, Bragantino vs. Nacional



ESPN 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Villarreal vs. Bayern Múnich

7 p.m.: Tolima vs. Atlético Mineiro

9 p.m.: Copa Libertadores, Independiente vs. Emelec



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Copa Libertadores, Deportivo Táchira vs. Palmeiras



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Unión Santa Fe vs. Junior

7:30 p.m.: 9 de octubre vs. Internacional



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol femenino, Nacional vs. Orsomarso

5:30 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Alianza Petrolera

8 p.m.: Águilas Doradas vs. Pereira



STAR +

10 a.m.: jornada del WTA de Charleston

10 a.m.: jornada del WTA de Bogotá

1.30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Burnley vs. Everton



Deportes