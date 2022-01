DIRECTV

10 a.m.: Copa del Rey, Eibar vs. Mallorca

10 a.m.: Leganés vs. Real Sociedad

10 a.m.: Cartagena vs. Valencia

1:30 p.m.: Linares vs. Barcelona

2 p.m.: Valladolid vs. Betis

2 p.m.: Mirandés v. Rayo Vallecano

3.30 p.m.: Alcoyano vs. Real Madrid

ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Tottenham



ESPN 3

7:30 p.m.: NBA, Golden State vs. Dallas

10 p.m.: Utah vs. Denver



Deportes