Programación deportiva para el miércoles 31 de marzo

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

3:30 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Millonarios

5:40 p.m.: Envigado vs. Patriotas

8 p.m.: Rionegro vs. Once Caldas

ESPN

1:45 p.m.: eliminatorias a Catar 2022, España vs. Kosovo.

5:30 p.m.: NBA, Rockets vs. Nets.

9 p.m.: Bucks vs. Lakers



DIRECTV

Canal 610 0 619

1:45 p.m.: eliminatorias a Catar 2022, Alemania vs. Macedonia

1:45 p.m.: Bosnia vs. Francia

1:45 p.m.: Inglaterra vs. Polonia



ESPN 3

1:45 p.m.: eliminatorias a Catar 2022, Lituania vs. Italia



ESPN 2

8:30 p.m. Miami Open.



Deportes