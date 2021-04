Programación deportiva para el miércoles 28 de abril

ESPN 2

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Romandía

2 p.m.: Liga de Campeones, PSG vs. Manchester City

5 p.m.: Copa Libertadores, Nacional vs. Atlético Nacional

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Tolima vs. Talleres de Córdoba

ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, PSG vs. Manchester City

5 p.m.: Copa Libertadores, Defensa y Justicia vs. Universitario

7 p.m.: River Plate vs. Junior



FOX SPORTS

5 p.m.: Copa Libertadores, Cerro Porteño vs La Guaira

9 p.m.: Olimpia vs. Always Ready



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Independiente vs. Torque

5:15 p.m.: Paranaense vs. Metropolitanos

7:30 p.m.: Emelec vs. Bragantino

7:30 p.m.: Melgar vs. Aucas



ESPN 3

12 m.: fútbol de España, Athletic vs. Valladolid



WIN SPORTS

10 a.m.: Liga de Baloncesto, Búcaros vs. Sabios

2 p.m.: Team Cali vs. Tigrillos

11 a.m.: fútbol de Turquía, Galatasaray vs. Konyaspor

7:30 p.m.: Primera B, Leones vs. Huila



NBA

Canal 675

6 p.m.: Chicago vs. Nueva York

8:30 p.m.: Charlotte vs. Boston



Canal 676

8 p.m.: Nueva Orleans vs. Denver



Deportes