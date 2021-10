Programación deportiva para el miércoles 27 de octubre

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

10:30 a.m.: etapa del Clásico RCN

4 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Rionegro

6 p.m.: Cali vs. Patriotas

8:05 p.m.: Nacional vs. Once Caldas

DIRECTV

Cana 610 o 619

12 m: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Barcelona

1 p.m.: Betis vs. Valencia



ESPN 3

12 m.: fútbol de España, Mallorca vs. Sevilla



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Sassuolo

2:30 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Osasuna

7 p.m.: Grandes ligas, Astros vs. Bravos



STAR +

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Atalanta

1:45 p.m.: Cagliari vs. Roma

1:45 p.m.: Lazio vs. Fiorentina



ESPN

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Inter



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Grandes ligas, Astros vs. Bravos



Deportes