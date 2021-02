Programación deportiva para el miércoles 24 de febrero

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

2 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Boyacá Chicó

4 p.m.: Rionegro Águilas vs. La Equidad

6:05 p.m.: Bucaramanga vs. Nacional

8:10 p.m.: América vs. Envigado

ESPN 2

1 p.m. fútbol de España, Barcelona vs. Elche

5:15 p.m.: Copa Libertadores, César Vallejo vs. Caracas

7.30 p.m.: Royal Pari vs. Guaraní



FOX SPORTS

3 p.m.: Liga de Campeones, Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City



FOX SPORTS 2

12.45 p.m.: fútbol de Holanda, Groningen vs. Feyenoord



ESPN

3 p.m.: Liga de Campeones, Atalanta vs. Real Madrid



ESPN 2

5.30 a.m.: etapa del UAE Tour



NBA

Canal 675

7:30 p.m.: Boston vs. Atlanta

10 p.m.: Minnesota vs. Chicago



Canal 676

9 p.m.: Charlotte vs. Phoenix



Deportes