WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Envigado

4:05 p.m.: La Equidad vs. Alianza Petrolera

6:10 p.m.: Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera

8:15 p.m.: Medellín vs. Millonarios

CANAL RCN

9:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Cataluña



MARCA CLARO

9:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Cataluña



TYC

1:05 p.m.: fútbol de Argentina, Almagro vs. Defensor

3:05 p.m.: Nueva Chicago vs. San Martín

7:15 p.m.: Belgrano vs. San Telmo



Deportes