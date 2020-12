Programación deportiva para el miércoles 23 de diciembre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

11 a.m.: fútbol de Turquía, Fenerbache vs. Istanbul

8 p.m.: Primera B, Huila vs. Cortuluá

ESPN 2

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Stoke City vs. Tottenham

3 p.m.: Everton vs. Mancheser United

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Boca Juniors vs. Rácing



DIRECTV

Canal 610 y 619

11.30 a.m.: fútbol de España, Getafe vs. Celta

1:45 p.m.: Real Madrid vs. Granada

3 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Strasbourg

3 p.m.: Montepllier vs. Lille

3:45 p.m.: fútbol de Portugal, Porto vs. Benfica



FOX SPORTS

4 p.m.: fútbol de España, Alavés vs. Éibar



FOX SPRTS 2

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Cagliari



ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Lazio



ESPN 3

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Bolonia vs. Atalanta



Deportes