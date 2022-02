ESPN

3 p.m.: Liga de Campeones, Inter vs. Liverpool

5.15 p.m.: Copa Libertadores, Bolívar vs. Lara

7:30 p.m.: Olimpia vs. César Vallejo

ESPN 3

3 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Levante



ESPN 2

3 p.m.: Liga de Campeones, Salzburgo vs. Bayern Múnich

5 p.m.: fútbol de Argentina, Aldosivi vs. Boca Juniors

7:30 p.m.: River Plate vs. Patronato



DIRECTV

Canal 610 o 619

9 a.m.: Vuelta a Andalucía

11 a.m.: Vuelta al Algarve



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Jaguares

4:05 p.m.: Tolima vs. Santa Fe

6:10 p.m.: Millonarios vs. Águilas Doradas

8:15 p.m.: Medellín vs. Junior



Deportes